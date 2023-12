Ketamine blijkt doodsoorzaak Friends-acteur Matthew Perry

Friends-acteur Matthew Perry is overleden aan "de acute effecten van ketamine". Dat staat in het autopsierapport, melden verschillende Amerikaanse media. Zijn dood wordt gezien als een ongeluk.

Eind oktober werd de Amerikaanse acteur dood gevonden in zijn woning in Los Angeles. De 54-jarige Perry werd aangetroffen in zijn jacuzzi. Vlak daarvoor had hij gesport. Uit het autopsierapport blijkt ook dat hij is verdronken, maar dat was niet de belangrijkste oorzaak van zijn overlijden.

Direct na zijn dood werd een onderzoek ingesteld. Er werd toen rekening gehouden met "complicerende factoren". Lang was niet duidelijk wat daarmee werd bedoeld. Wel was bekend dat de acteur in het verleden ernstige gezondheidsproblemen had die waren veroorzaakt door zijn verslaving aan drugs.

Open over drugsgebruik

Volgens de autoriteiten had de acteur de laatste negentien maanden geen drugs meer gebruikt. De lijkschouwer zegt dat Perry naar verluidt een behandeling tegen depressie kreeg en daarvoor ketamine gebruikte. Zijn laatste behandeling zou hij anderhalve week voor zijn dood hebben gehad.

Ketamine is een verdovingsmiddel dat onder meer wordt gebruikt om depressies mee te behandelen. Het is ook bekend als partydrug.

Zijn assistent, die hem vond, zei tegen onderzoekers dat Perry geen gezondheidsklachten had en dat hij geen bewijs had voor recent alcohol- of drugsgebruik. Perry was de laatste jaren open over zijn verslavingen. Daar kampte hij al mee toen hij tussen 1994 en 2004 Chandler Bing speelde in de populaire sitcom Friends.