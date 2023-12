Tottenham klopt Nottingham en deelt vierde plaats voorlopig met City

De Braziliaanse spits Richarlison kopte de bal uit een perfecte voorzet van Son briljant in de rechterhoek. De keeper was kansloos.

Tottenham nam het initiatief in de eerste helft. De kansen en het balbezit waren voor de club uit Londen. Vooral aanvoerder Heung-Min Son was bedrijvig en creëerde veel kansen. Toch liet de voorsprong lang op zich wachten.

Met de overwinning voeren de Spurs de druk op bij nummer vier Manchester City. Ze staan nu gelijk in punten: 33. Nottingham Forrest blijft door het verlies steken op de zestiende plaats.

Tottenham Hotspur heeft de uitwedstrijd tegen Notthingham Forrest in de Premier League gewonnen met 0-2. De concurrentie komt allemaal dit weekend nog in actie.

In de tweede helft vloog Nottingham Forrest uit de startblokken. De thuisploeg creëerde kans op kans. Eerst kon verdediger Willy Boly scoren, maar hij schoot hoog over.

Toen leek daar de gelijkmaker te komen met een subliem doelpunt, ontstaan uit goed samenspel. Anthony Elanga kreeg de bal perfect aangespeeld en schoot prachtig in het dak van het doel. Al snel wees de scheidsrechter naar zijn oortje. De VAR greep in wegens buitenspel.

Spanning door rode kaart

Daarna leken de Spurs weer wat meer grip te krijgen op de wedstrijd. Son werd weer een aantal keer gevaarlijk, maar het was Dejan Kulusevski die na een individuele actie de keeper fopte, door in de korte hoek te schieten (0-2). Een blunder van Turner en zo was de sterke fase van Forrest maar van korte duur.

Tottenham-middenvelder Yves Bissouma bracht toch weer wat spanning in de wedstrijd door een rode kaart te pakken. Hij plantte ongelukkig zijn voet tegen de knie van zijn tegenstander.

Forrest probeerde de druk op te voeren en in de 85ste minuut was er nog een grote kans. Harry Toffolo sprong hoog bij een hoekschop en kopte de bal naar de rechter onderhoek. Keeper Guglielmo Vicario hield de bal met veel moeite uit het doel.