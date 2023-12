Juventus morst punten tegen Genoa en geeft Inter de kans om uit te lopen

Juventus heeft verzuimd om de koppositie in de Italiaanse Serie A over te nemen van Internazionale. De ploeg uit Turijn speelde met 1-1 gelijk bij Genoa.

In de eerste helft schoot Federico Chiesa Juventus op voorsprong vanaf elf meter. Meteen na rust maakte Albert Gudmundsson gelijk, nadat Caleb Ekuban de bal in de zestien met zijn hoofd had gecontroleerd en perfect had klaargelegd voor Gudmundsson.

Inter kan uitlopen

Door het puntverlies van Juventus blijft Internazionale koploper in de Italiaanse competitie. De ploeg uit Milaan heeft nu een punt meer dan Juventus en speelt zondag tegen nummer tien op de ranglijst, Lazio.

Voor Juventus staat er in 2023 nog een duel op het programma. Op 23 december gaat de Oude Dame op bezoek bij Frosinone.