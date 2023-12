NASA legt grootste zonnevlam van de afgelopen jaren vast

Een telescoop van de NASA heeft de grootste zonnevlam van de afgelopen jaren vastgelegd. Het gaat om de grootste uitbarsting op de zon die sinds september 2017 is vastgelegd. Ook de communicatie op aarde werd erdoor getroffen.

Volgens deskundigen van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie was de uitbarsting op het noordwestelijke deel van de zon, die op zo'n 150 miljoen kilometer van de aarde staat. De zonnevlam werd in extreem ultraviolet licht vastgelegd door de ruimtesonde Solar Dynamics Observatory van de NASA, die de zon continu in de gaten houdt.

Meerdere piloten merkten gisteren dat er problemen waren met de communicatie, meldt het Amerikaanse Space Weather Prediction Center. Deskundigen monitoren het gebied waarin de zonnevlam was de komende tijd extra.

Problemen met communicatie

De zonnevlam die gisteren werd gemeten, was er een in de klasse X2.8. In 2003 werd er eens een zonnevlam vastgelegd die zo krachtig was dat de sensoren het niet aan konden. Een zonnevlam van de X-categorie, de hoogste die er is, kan gevolgen hebben voor de aarde.

Zware zonnevlammen kunnen leiden tot problemen met de radiocommunicatie, elektriciteitsnetwerken en navigatiesystemen. Ook kunnen zonnevlammen gevaarlijk zijn voor ruimtesondes, satellieten en voor astronauten.

Zonnecyclus

De zon nadert de piek van de zogeheten 'zonnecyclus', die gemiddeld ruim elf jaar duurt. De periode bereikt zijn hoogtepunt in 2025. Hoe dichter bij dat hoogtepunt, hoe meer zonnevlammen er zijn.

De zwaarste zonnevlammen zijn de meest krachtige explosies die er in het zonnestelsel bestaan. Volgens NASA zijn ze "fantastisch om te zien".