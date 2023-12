Israëlisch leger doodt per ongeluk drie gijzelaars, betuigt 'diepe spijt'

Het Israëlische leger heeft per ongeluk drie gijzelaars doodgeschoten. Dat gebeurde vanochtend in het noorden van Gaza. Volgens legerwoordvoerder Daniel Hagari werden de drie mannen ten onrechte gezien als bedreiging en is er op ze geschoten.

Hoe de gijzelaars in het gevecht terecht zijn gekomen, is niet duidelijk. Het Israëlische leger denkt dat de drie "gevlucht zijn of zijn achtergelaten door de terroristen die hen gegijzeld hielden". Volgens de legerwoordvoerder zijn troepen in het gebied de laatste dagen veelvuldig met terroristen van Hamas in aanraking gekomen, waaronder met zelfmoordterroristen.

Het leger zegt dat de Israëlische militairen na het schieten "vrijwel direct argwaan kregen" over de identiteit van de doodgeschoten mannen. Daarop zijn de lichamen van de slachtoffers overgebracht naar Israël om ze te identificeren.

Volgens The Times of Israël zijn de slachtoffers Yotam Haim en Alon Shamriz, die door Hamas werden ontvoerd uit de kibboets Kfar Aza, en Samar Talalka, die werd ontvoerd uit kibboets Nir Am. De drie mannen waren twintigers.