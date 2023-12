AZ boekt tegen nummer twee Fortuna tweede eredivisiezege dit seizoen

AZ heeft een verrassende 1-0 zege geboekt op Fortuna Sittard in de eredivisie voor vrouwen. Floor Spaan maakte in de 77ste het enige doelpunt in Alkmaar.

Terwijl Fortuna knap tweede staat achter koploper FC Twente, won AZ dit seizoen slechts eenmaal eerder in de eredivisie. In september waren de Alkmaarders te sterk voor sc Heerenveen, dat laatste staat op de ranglijst. AZ klimt door de zege van vandaag naar de negende plaats.