Brabantse pluimveehouder moet bedrijf na jaren strijd stilleggen

Een pluimveehouder in het Brabantse Someren moet zijn bedrijf stilleggen omdat het geen natuurvergunning heeft. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald. Het bedrijf heeft na twaalf jaar nog altijd geen natuurvergunning. Volgens de provincie zou het bedrijf die uiteindelijk wel krijgen, maar die mening deelt de rechtbank niet.

Volgens Omroep Brabant komt met de uitspraak een einde aan jarenlang juridisch getouwtrek tussen milieuclubs, de provincie en de pluimveehouder.

Uitbreiding

De pluimveehouder is sinds 2011 bezig om een natuurvergunning te krijgen. Hij kocht de stikstofruimte op van vier omliggende bedrijven, om zo zijn eigen bedrijf uit te kunnen breiden van 39.900 naar 82.000 dieren. Maar twee van die bedrijven hadden al een tijdje geen dieren. En dus werd er ook geen stikstof uitgestoten.

Verschillende milieuclubs stapten naar de rechter omdat de uitbreiding volgens hen misschien niet op papier, maar in realiteit wel zou kunnen leiden tot meer stikstofuitstoot. De Raad van State gaf hen hierin meerdere malen gelijk en heeft de natuurvergunningen van de pluimveehouderij een aantal keer vernietigd.

De pluimveehouder liet volgens Omroep Brabant de stallen alsnog bouwen omdat de provincie verwachtte in de toekomst een vergunning af te kunnen geven. Het bestemmingsplan en de milieuvergunning waren daarvoor wel in orde, maar een natuurvergunning ontbrak al die tijd.

Disproportioneel

Diverse natuurverenigingen verzochten de provincie om op te treden tegen het pluimveebedrijf, maar de provincie vond dit disproportioneel. Die redeneerde dat de financiële gevolgen voor de ondernemer vele malen groter zouden zijn dan de gevolgen voor de natuur als het bedrijf bleef bestaan, schrijft Omroep Brabant.

De rechtbank vindt dat de provincie nu echt moet ingrijpen. "Er is op dit moment geen enkel zicht op vergunningverlening", stelt de rechtbank. De pluimveehouderij wordt na de huidige opfokronde in februari stilgelegd. De provincie moet daar van de rechtbank ook op toezien.

De rechtbank kan zich voorstellen dat de uitkomst voor de pluimveehouder moeilijk te verkroppen is, "maar vindt dat hij nu eenmaal niet beschikt over een natuurvergunning en daarom handhaving gerechtvaardigd is".