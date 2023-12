Doets opent WK darts: hij wint en treft later vanavond titelhouder Smith

Doets treedt later vanavond in de tweede ronde aan tegen wereldkampioen Michael Smith. Dit omdat geplaatste spelers de eerste ronde overslaan, maar de titelhouder traditioneel op de openingsavond speelt.

Kevin Doets heeft de tweede ronde van het WK darts in Londen bereikt. De 25-jarige Nederlander won het openingsduel van het toernooi met 3-0 in sets van de Amerikaan Stowe Buntz.

Het WK darts

Op het WK darts strijden 96 topspelers om de wereldtitel en 500.000 Britse ponden.

In totaal komen er twaalf Nederlanders in actie: Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert, Raymond van Barneveld, Gian van Veen, Richard Veenstra, Kevin Doets, Christian Kist, Jermaine Wattimena, Niels Zonneveld, Berry van Peer en Wessel Nijman. Ook Jules van Dongen (VS) en Jeffrey de Graaf (Zweden) doen mee, maar onder een andere nationaliteit.

Aangezien de beste spelers geplaatst zijn voor de tweede ronde, worden de eerste en tweede ronde door elkaar gespeeld.