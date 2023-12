Doets op WK darts dicht bij stunt tegen titelhouder: 'Partij van mijn leven'

Kevin Doets is op de eerste dag van het WK darts in de tweede ronde eervol onderuit gegaan tegen de Engelse titelhouder Michael Smith. De 25-jarige Nederlandse debutant deed Smith wankelen in Alexandra Palace in Londen, maar de nummer een van de wereld sloeg net op tijd toe en trok de wedstrijd met 3-2 naar zich toe. Cruciaal was een uitgooi van Smith aan het begin van de beslissende vijfde set van 142. "Ik gooide de wedstrijd van mijn leven. Die 142 nekte me", stelt Doets na de wedstrijd vast tegenover de NOS.

Eerder op de avond won Doets in de eerste ronde met 3-0 van de Amerikaan Stowe Buntz. Twee duels op een dag Aangezien de topspelers geplaatst zijn voor de tweede ronde en de regerend wereldkampioen altijd op de openingsavond in actie komt, moest de 25-jarige Doets twee wedstrijden op één avond spelen, maar dat bleek geen probleem voor de man uit Almere. De eerste set tegen Smith ging met 3-1 verloren, maar kansloos was Doets allerminst. Hij kwam op een 2-0 achterstand, maar kreeg bij 2-1 een pijl op dubbel 18 om Smith te breken en gelijk te maken. Doets, die zelf 66ste staat op de wereldranglijst, benutte zijn kans niet. In de tweede set slaagde Doets er bij zijn derde poging wel in om Smith te breken. Hij gooide boven de 100 gemiddeld en zette iedere leg druk op Smith, wat resulteerde in een stand van 1-1 in sets. Ook de derde set ging naar Doets, waardoor hij nog maar één set nodig had voor de zege.

Het WK darts Op het WK darts strijden 96 topspelers om de wereldtitel en 500.000 Britse ponden. In totaal komen er nu nog elf Nederlanders in actie: Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert, Raymond van Barneveld, Gian van Veen, Richard Veenstra, Christian Kist, Jermaine Wattimena, Niels Zonneveld, Berry van Peer en Wessel Nijman. Ook Jules van Dongen (VS) en Jeffrey de Graaf (Zweden) doen mee, maar onder een andere nationaliteit. Aangezien de beste spelers geplaatst zijn voor de tweede ronde, worden de eerste en tweede ronde door elkaar gespeeld.