Aantal explosies dit jaar bijna verdrievoudigd, extra toezicht in Vlaardingen

Het aantal explosies in Nederland is het afgelopen jaar bijna verdrievoudigd. De politie registreerde vorig jaar nog 228 ontploffingen; dit jaar waren het er al zeker 622, bij onder meer huizen, auto's en bedrijfspanden.

Onder andere in Vlaardingen was het de afgelopen week meermaals raak. Vanochtend ging er rond 06.00 uur een explosief af bij het pand van een loodgieter aan de Koninginnestraat, waar eerder al twee ontploffingen waren. Niemand raakte gewond.

De panden en voertuigen van de loodgieter zijn sinds april van dit jaar al verschillende keren het doelwit geweest van aanslagen. Niet duidelijk is waarom de man een doelwit is. Hij is ondergedoken.

Beveiliging

In Vlaardingen had men na de eerdere explosies al extra maatregelen genomen, maar kennelijk heeft dat de daders niet afgeschrikt. Burgemeester Wijbenga spreekt van "een middelvinger" die de criminelen hebben opgestoken. "Naar de loodgieter, maar nog meer naar de buurt die dit soort aanslagen helemaal zat is. En een middelvinger naar de burgemeester en alle partijen die bezig zijn hier een betere en veilige situatie te maken."