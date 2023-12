Een blik op de nieuwe Top 2000: de cijfers achter de muziek

Van hekkensluiter Don Henley met New York Minute tot lijstaanvoerder Queen met Bohemian Rhapsody: vandaag werd de volledige Top 2000 bekend. Misschien wel net zo interessant als de lijst zijn de cijfers achter de lijst: welke nummers zijn flink gestegen en welke juist gedaald? En hoe populair is Nederlandstalige muziek? De hele lijst vind je online bij NPO Radio 2. De lijst wordt dus opnieuw aangevoerd door Bohemian Rhapsody, op plek 3 staat het ook altijd populaire Hotel California van Eagles. Het succes van deze nummers in de Top 2000 gaat ver terug. De platen staan allebei al 25 jaar in de top 10, overigens net als Stairway To Heaven van Led Zeppelin.

Afbeelding ter illustratie - Foto: Top2000/NOS

De 'gouwe ouwe' doen het over het algemeen goed. Vooral op nummers uit de jaren 70 en 80 is veel gestemd. Het jaar 1984 is met 61 nummers het meest aanwezige jaar. Zo zijn Over de Muur van Klein Orkest, When The Lady Smiles van Golden Earring en I Want to Break Free van Queen in dit jaar uitgebracht.

Afbeelding ter illustratie - Foto: Top2000/NOS

Onder de Nederlandstalige nummers doen de jaren 80 het ook goed, maar recente liedjes zijn populairder. De grote uitschieters zijn de jaren 2021 en 2022. Het vorig jaar uitgebrachte Je Blik Richting Mij van de Bankzitters staat bijvoorbeeld op plek 145. Stemmers kozen ook vaak voor Nederlandstalige nummers uit de late jaren 90. Zo komen er tien uit het jaar 1997, waarvan drie van Acda en De Munnik: Lopen Tot De Zon Komt, Als Het Vuur Gedoofd Is en Mooi Liedje.

Afbeelding ter illustratie - Foto: Top2000/NOS

De grootste stijger in de lijst ten opzichte van vorig jaar is 505 van Arctic Monkeys. Het nummer uit 2007 stond vorig jaar nog op plek 1992, nu op plek 381. Dat heeft waarschijnlijk te maken met verschillende TikTok-trends. Een ander nummer dat flink omhooggaat is Fairytale Of New York van Kirsty Maccoll & The Pogues. Voorman Shane MacGowan van de Iers-Engelse folkpunkband overleed eind november. Juist flink gedaald zijn onder andere Enemy van Imagine Dragons, Links Rechts van Snollebollekes en You Make Loving Fun van Fleetwood Mac. Vorig jaar werd veel op de laatste band gestemd, waarschijnlijk omdat zangeres Christine McVie in de week voor de stemweek was overleden.

De 2000 nummers zijn gemaakt door 797 unieke artiesten, blijkt uit een analyse van de NOS. Hierbij wordt een samenwerking tussen artiesten die afzonderlijk in de lijst staan, zoals Queen en David Bowie, ook als uniek beschouwd. Mannelijke artiesten zijn verreweg in de meerderheid. De hele Top 2000 telt maar liefst 1007 nummers van mannelijke groepen of samenwerkingen tussen mannen. Om er een paar te noemen: Eagles, Metallica, Pink Floyd, Golden Earring, Pearl Jam, Queen, Dire Straits, Nirvana, Guns N' Roses en Deep Purple. Nummers van vrouwelijke groepen of samenwerkingen van vrouwen zijn er een stuk minder: 11. Dit zijn bijvoorbeeld songs van de Dolly Dots, The Pointer Sisters en First Aid Kit. Ook zijn er meer mannen dan vrouwen die solo met een plaat in de lijst staan: 565 tegenover 194.

Afbeelding ter illustratie - Foto: Top2000/NOS