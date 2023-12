Primeur 18-jarige snowboarder Vermaat: podiumplaats big air in wereldbeker

Snowboarder Sam Vermaat is bij wereldbekerwedstrijden in het Amerikaanse Copper Mountain tweede op het olympische onderdeel big air geworden. De 18-jarige Vermaat stond niet eerder op het podium bij een wereldbekerwedstrijd.

Een elfde plaats begin dit jaar in Calgary op het onderdeel slopestyle was tot vandaag zijn beste resultaat. Wel blonk hij dit jaar uit op de WK in Bakoerjani met een finaleplaats op big air.

Kunitake wint

In Copper Mountain was alleen de Japanner Hiroaki Kunitake met 181,25 punten Vermaat (169,50) de baas. De Amerikaan Gerard Redmond moest vlak achter (169,25) Vermaat in eigen land genoegen nemen met het brons.