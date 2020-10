Poolse bisschop die misbruikers beschermde is afgetreden

In Polen is een bisschop afgetreden in een misbruikzaak. Edward Janiak wordt ervan beschuldigd priesters in bescherming te hebben genomen die kinderen seksueel hebben misbruikt.

De paus heeft aartsbisschop Grzegorz Rys aangewezen om het bisdom in de stad Lodz te leiden totdat een nieuwe bisschop is aangesteld, staat volgens persbureau Reuters in een verklaring van het Vaticaan.

In een film die dit voorjaar uitkwam, is te zien hoe Janiak naliet iets te doen tegen priesters van wie bekend is dat ze kinderen hebben misbruikt. Janiak ontkent dat hij iets verkeerds heeft gedaan.

Schandalen

Een dag na de première van de film wees een andere Poolse aartsbisschop, Wojciech Polak, het Vaticaan op de beschuldiging aan het adres van Edward Janiak. Paus Franciscus had vorig jaar geschreven dat medewerkers van de kerk voortaan de plicht hebben om verdenkingen van misbruik te melden.