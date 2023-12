Vermiste Britse jongen videobelt met zijn oma, komt snel naar VK

De Britse jongen die jarenlang vermist is geweest en gisteren in Frankrijk opdook, komt snel naar Groot-Brittannië. Waarschijnlijk lukt dat morgen al en anders overmorgen, zegt de Franse justitie. Hij zal dan herenigd worden met zijn oma. De nu 17-jarige Alex Batty werd woensdag opgepikt door een automobilist in het zuidwesten van Frankrijk. Hij bleek al zes jaar te worden vermist. Alex keerde in 2017 niet terug naar het VK na een vakantie in Spanje met zijn moeder. Gisteren werd al duidelijk dat hij de afgelopen jaren met zijn moeder en opa had doorgebracht in een nomadische commune met een alternatieve leefstijl. Andere familieleden hadden geen idee waar de jongen was. Skateboard onder de arm Vandaag gaven zowel de Franse justitie als de Britse politie meer details en sprak ook de man die hem oppikte met de pers. Alex Batty zelf is nog niet in de openbaarheid geweest, hij wordt door de Franse autoriteiten van de media afgeschermd. Batty heeft een jaar of twee met zijn moeder en opa in Marokko gewoond. Daarna maakte hij deel uit van een nomadische groep van zeker tien mensen die op verschillende plekken in de Pyreneeën verbleef. Er zouden geen andere kinderen bij de commune horen. Alex besloot weg te gaan nadat zijn moeder had laten weten dat ze met hem in Finland wilde gaan wonen. Hij liep woensdagnacht met een zaklamp en een skateboard onder zijn arm langs een departementale weg, toen bezorger Fabien Accidini langskwam. "Ik dacht: dat is vreemd, het is 03.00 uur, het regent, en hij loopt hier heel alleen tussen twee dorpen."

Chauffeur Fabien Accidini die Alex Batty oppikte - Foto: Reuters

Accidini stopte, vroeg of hij kon helpen, en na enige aarzeling stapte Batty in. Aanvankelijk had hij een valse naam opgegeven, Zac, maar later vertelde hij zijn echte naam. Gaandeweg begon hij ook te vertellen hoe hij door zijn moeder was ontvoerd en de afgelopen jaren in verschillende landen had geleefd. Hij bleek al vier dagen lopend onderweg vanuit de Pyreneeën naar Toulouse. Batty liep 's nachts om niet gezien te worden en sliep overdag. 'Hallo oma' Het plan van zijn moeder om naar Finland te gaan, had hem doen besluiten om ervandoor te gaan. "Ik ben 17, ik moet een toekomst hebben", vertelde hij tegen Accidini. De jongen wilde graag zijn oma een berichtje sturen en gebruikte daarvoor de telefoon van de man die hem had opgepikt. "Hallo oma, Alex hier, ik ben in Frankrijk en hoop dat je dit berichtje krijgt. Ik hou van je en wil naar huis komen."

Het berichtje aan de oma van Alex - Foto: Reuters