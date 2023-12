Skeletonster Bos nieuwe leider wereldbekerklassement na winst in Innsbruck

Skeletonster Kimberley Bos heeft in Innsbruck de derde wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. Het is haar eerste overwinning dit seizoen en die brengt haar meteen aan kop van het wereldbekerklassement.

De eerste run was niet helemaal foutloos. "Ik ging bijna op m'n bek", reageerde Bos. Toch kwam ze in de eerste run tot de snelste tijd. De Canadese Mirela Rahneva hijgde wel in haar nek, zij was maar 0,01 seconde langzamer.

In de tweede heat kwam Bos moeizaam op gang, maar eenmaal op snelheid ging ze iedereen voorbij. De tweede run was "bijna perfect", volgens de Nederlandse. "Het gaat altijd wel lekker hier."

Op weg naar de WK

In de vorige WB-wedstrijden werd Bos derde (La Plagne) en achtste (Yanqing). De bronzenmedaillewinnares van de Olympische Spelen in 2022 gebruikt de wereldbekerwedstrijden als voorbereiding op de wereldkampioenschappen die in februari worden gehouden.

Alles is gericht op een topprestatie bij de WK op haar thuisbaan in Winterberg. Daar moet haar unieke WK-zilver van afgelopen seizoen in St. Moritz ingeruild worden voor een gouden exemplaar.