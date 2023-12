Gemeente Baarn wil boa's bewapenen en daagt minister voor de rechter

De gemeente Baarn heeft demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming voor de rechter gedaagd. De gemeente wil boa's in het buitengebied een vuurwapen en een wapenstok geven vanwege het aantal incidenten met agressie en geweld, maar Weerwind wil de bewapening niet toestaan.

Volgens de gemeente hebben de zogeheten groene boa's te maken met confrontaties met gewapende stropers, maar ook met recreanten die zich in de bossen niet aan de regels houden en agressief en gewelddadig reageren als ze door een boa worden aangesproken.

Groene boa's kunnen in principe alle beschikbare geweldsmiddelen krijgen, zoals handboeien, pepperspray of een vuurwapen. De minister moet daar per geval specifiek toestemming voor geven.

Niet ernstig genoeg

Maar Weerwind wil de boa's in Baarn dus niet uitrusten met een vuurwapen en uitschuifbare wapenstok. Volgens hem is de situatie daar niet ernstig genoeg voor. De gemeente ziet daarom geen andere oplossing dan de minister voor de rechter te dagen.

Weerwind nam het besluit over de boa's op basis van een advies van een toezichthouder, schrijft RTV Utrecht. Die bekijkt hoe boa's met hun bevoegdheden omgaan en adviseerde dat een boa zich bij riskante incidenten zou moeten terugtrekken en de politie of een provinciale boswachter moeten inschakelen.

Beperkt beeld

In de rechtbank stelde de advocaat van de gemeente dat het rapport van de toezichthouder een beperkt beeld geeft van de situatie en dat de conclusies onvoldoende zijn onderbouwd. De gemeente houdt de incidenten in de bossen al tien jaar bij.

Maar de toezichthouder heeft voor het rapport slechts twaalf maanden teruggekeken. In die periode werden minder incidenten geregistreerd, omdat de groene boa in verband met de toenemende risico's niet 's avonds en 's nachts mocht surveilleren, zei de gemeente.

De groene boa's in gemeentes als Arnhem en Apeldoorn hebben volgens de advocaat bovendien wel toestemming gekregen om zich te bewapenen, terwijl de omstandigheden waarin zij hun werk doen gelijk zijn aan die in Baarn.

De advocaat van het ministerie erkende volgens RTV Utrecht dat de besluitvorming over het verzoek om de boa's te mogen bewapenen beter had gekund. Maar de minister ziet daarin geen aanleiding om zijn besluit in te trekken of te wijzigen, daarom zal de bestuursrechter een oordeel moeten vellen. De uitspraak volgt over ongeveer zes weken.