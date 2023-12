Handbalsters verslaan Montenegro op WK en houden zicht op vijfde plek

De Nederlandse handbalsters hebben Montenegro met 28-25 verslagen op het WK handbal. De ploeg van bondscoach Per Johansson treft nu zondag Duitsland in het duel om de vijfde plaats.

Dinsdag werd Oranje in de kwartfinale uitgeschakeld door Noorwegen, daardoor zit een medaille er niet meer in. Toch staat er zondag nog wel iets op het spel. De vijfde plaats zou de handbalsters een iets gunstigere loting kunnen opleveren voor het olympisch kwalificatietoernooi, dat in april wordt gehouden.

Slecht begin

In Montenegro trof Oranje een land dat op het EK van vorig jaar de bronzen medaille pakte, maar ook een ploeg waarvan Nederland sinds 2014 niet meer had verloren.

Oranje moest het in Herning stellen zonder Estavana Polman, die met een lichte kuitblessure al naar huis was gereisd. Ook Zoë Sprengers deed niet mee. Zij bleef na een botsing tijdens de warming-up met een hevig bloedende neus achter in de kleedkamer.