Maersk en Hapag-Lloyd varen tijdelijk niet door Rode Zee, oproep tot maatregelen tegen Houthi's

De Deense rederij Maersk en de Duitse rederij Hapag-Lloyd varen voorlopig niet door de Rode Zee. Dat besluit volgt op aanvallen gisteren en vandaag op schepen van de rederijen door Houthi's uit Jemen. Hapag-Lloyd bekijkt de situatie maandag opnieuw, Maersk heeft geen datum genoemd. De Europese redersvereniging ECSA en de Europese transportvakbond ETF riepen de internationale gemeenschap vanmiddag op om maatregelen te nemen tegen de aanvallen van Houthi's in de Straat van Bab el Mandeb. Dat is de nauwe zeestraat tussen de Rode Zee en de Indische Oceaan, tussen Jemen en Djibouti. "Bescherming van scheepvaartroutes en het internationale principe van vrije doorvaart zijn essentieel voor de veiligheid van Europa", zeggen de reders en de vakbond in een gezamenlijke verklaring. Daarom moet de veiligheid van de commerciële scheepvaart op deze route worden "verbeterd".

Houthi-strijders kaapten vorige maand het vrachtschip Galaxy Leader - Foto: Reuters

De Nederlandse redersvereniging KVNR is duidelijk over hoe die versterking eruit moet zien. "We vragen nu echt om militaire actie en begeleiding", zegt directeur Annet Koster. "Het was steeds de vraag of dat escalerend of de-escalerend zou werken. Op basis van het verleden doen we nu dit statement." Koster doelt op een gezamenlijke militaire actie drie jaar geleden in de Perzische Golf. Daar werden olietankers aangevallen, vermoedelijk door Iran. Nederland deed daarna mee aan een militaire missie onder Franse vlag om de scheepvaart te beschermen en dat heeft toen gewerkt.

Houthi-rebellen hebben een groot deel van Jemen in handen. In de oorlog in Gaza hebben ze zich solidair verklaard met de Palestijnen en daarom vallen ze al weken schepen aan die een link met Israël zouden hebben. Ze zeggen dat de aanvallen pas ophouden als Israël met de oorlog in Gaza stopt. Vandaag sloegen ze twee keer toe. Een Houthi-raket sloeg in op een onder de vlag van Liberia varend vrachtschip. Een ander projectiel, vermoedelijk een drone, raakte een schip van Hapag-Lloyd. Op beide schepen brak brand uit. Over slachtoffers is niets bekend.

De route door de Straat van Bab el Mandeb is een van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld. Per jaar gaan daar zo'n 23.000 tankers, container- en vrachtschepen doorheen. Koster ziet dat de aanvallen door de Houthi's toenemen. Dat brengt schepen en hun bemanningen mogelijk in gevaar. "Naarmate de onzekerheid en de willekeur toeneemt, zal je zien dat meer reders eieren voor hun geld kiezen en onder Afrika langs gaan. Dat kost tien dagen extra en dus extra geld omdat de reis langer duurt en extra brandstof nodig is."

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS