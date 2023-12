AZ hoopt zich in topper tegen PSV te revancheren: 'De te kloppen ploeg'

AZ speelt zondag de topper tegen PSV en trainer Pascal Jansen hoopt zich met zijn ploeg te revancheren van de verliespartij in Polen tegen Legia Warschau. "We hadden overwintering in eigen hand, maar we hebben aanvallend te weinig gebracht", aldus de coach.

De Europese uitschakeling komt hard binnen bij zijn ploeg. Na de halve finale in de Conference League van afgelopen seizoen, was het resultaat van donderavond teleurstellend. Toch is het volgens Jansen nog geen tijd om terug te blikken. "We spelen nog twee belangrijke partijen met als eerste de te kloppen ploeg in Nederland: PSV."

PSV zal aan de andere kant graag weer een overwinning binnen willen slepen om toe te werken naar het record van 17 overwinningen op rij in de eredivisie. "Wat je wel ziet, is dat zoiets een ploeg veel vertrouwen geeft", vertelt Jansen. "Dat zag je tegen Arsenal ook bij spelers die normaal minder spelen." Tegenstander PSV speelde dinsdagavond gelijk tegen Arsenal in de Champions League (1-1).

Blessure Ryan

Coach Pascal Jansen koos voor Rome-Jayden Owusu-Oduro onder de lat tegen Legia Warschau. De jongeling verving routinier Mathew Ryan, die bij een training een gebroken jukbeen opliep. Owusu-Oduro werd met zijn 19 jaar de jongste doelman ooit namens AZ in Europa. Jansen was tevreden over het optreden van de doelman, die hoogstwaarschijnlijk ook zondag op het wedstrijdformulier zal staan.