Haalt Ten Hag de kerst? 'Ik maak me geen zorgen, United zal beter worden'

Haalt Erik ten Hag de kerst wel of niet als coach van Manchester United? "Ik maak me geen zorgen", zei de Nederlandse trainer van de Engelse topclub die in zwaar weer verkeert. Ten Hag voelt de druk na een zorgelijke reeks behoorlijk oplopen. Slechts één overwinning in de laatste vijf duels. Roemloze uitschakeling in de Champions League met een laatste plaats in de groep. Er zijn trainers om minder ontslagen.

De stand in de Premier League - Foto: NOS

En dan wacht zondag ook nog de loodzware uitwedstrijd tegen koploper en aartsrivaal Liverpool. United zelf staat in het tweede seizoen onder Ten Hag op een teleurstellende zesde plaats. Vertrouwen ondanks 7-0 Vrijdagmiddag op de voorbeschouwende persconferentie kwam de catastrofale ontmoeting met Liverpool van maart dit jaar ter sprake. Op Anfield werd het team van Ten Hag met liefst 7-0 van het veld geveegd. "We kunnen die wedstrijd natuurlijk niet negeren, maar we gaan met vertrouwen naar de wedstrijd van zondag", probeerde de coach de moed erin te houden. "We moeten strijden, met de instelling om te kunnen winnen." "Vorig seizoen is vorig seizoen. We kunnen het verleden niet veranderen, maar hebben wel invloed op de toekomst. Op de wedstrijd van zondag." Uitpuilende ziekenboeg Verzachtende omstandigheden voor de huidige zwakke prestaties zijn er genoeg. De Nederlandse coach heeft een uitpuilende ziekenboeg. Christian Eriksen, Marcus Rashford, Casemiro, Anthony Martial, Victor Lindelöf, Mason Mount, Lisandro Martinez en Tyrell Malacia waren dinsdag allemaal niet inzetbaar bij de thuisnederlaag tegen Bayern München (0-1) in de Champions League.

Spelers van Manchester United druipen af na de 0-1 nederlaag tegen Bayern München - Foto: EPA

"Achterin en op de linkerkant hebben we bijna elke wedstrijd met andere spelers moeten spelen", zei de 53-jarige Ten Hag. "Als je routine wil, dan helpt het natuurlijk niet als je elke keer je team moet omgooien." Tegen Liverpool keert alleen Rashford terug uit de lappenmand. Met de aanvaller er weer bij, wil Ten Hag bouwen aan een beter United. "Ik wil dat het team beter wordt. Vorig seizoen ging het de goede kant op, maar de waarheid is nu dat we niet aan de standaard voldoen." Heel veel potentie Wat dat betreft kan de Europese uitschakeling, hoe pijnlijk ook voor het grote United, een positieve uitwerking hebben. "Dat is zeker waar", zei Ten Hag. "In het begin van dit seizoen hebben we zoveel blessures gehad. Nu we minder wedstrijden moeten spelen, krijgen de spelers de tijd om te herstellen. Ze zullen frisser beginnen aan wedstrijden." Ten Hag ziet de toekomst mede daardoor positief tegemoet. "Als je kijkt naar hoeveel goede spelers we hebben, vooral goede jonge spelers. We hebben heel veel potentie, we kunnen op wereldniveau presteren. Maar dat zullen we moeten ontwikkelen. Als de geblesseerde spelers terug zijn, zullen we beter worden."