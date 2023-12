OM eist zeven jaar cel tegen criminele rapper Joey AK om ontvoering

Het Openbaar Ministerie eist zeven jaar celstraf tegen rapper Joey AK vanwege ontvoering, bedreiging en mishandeling. Hij wordt met acht anderen verdacht van de ontvoering van een andere rapper uit Amsterdam, Kobus L. De verdachten zouden L. in een busje hebben gedwongen en vervolgens meegenomen. Onderweg zouden ze hem hebben beroofd, mishandeld en bedreigd met een vuurwapen.

Tegen de acht andere verdachten, allen tussen de 22 en 34 jaar, zijn celstraffen tussen de vier en zes jaar geëist. Ze horen allemaal bij de rapformatie Zone 6.

Joey AK is populair in de wijk Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost. Daar mag hij na een eerdere veroordeling overigens niet meer komen. In 2020 moest hij ook al drie jaar de cel in, omdat hij een vrouw en haar twee kinderen op een gewelddadige manier had ontvoerd. Daarbij werd er heet water in de nek van de vrouw gegooid. In 2022 kwam hij vrij met een enkelband, op voorwaarde dat hij zich niet zou vertonen in Amsterdam-Zuidoost, Amsterdam-West en Amsterdam-Noord.

Videoclips

Toch heeft hij volgens het OM nog veel invloed in Holendrecht. "De verdachten eigenen zich een wijk toe en zijn een slecht voorbeeld voor de jeugd. Geweld wordt verheerlijkt en gepleegd om de status van de leden van Zone 6 te verheerlijken", zei de openbaar aanklager daarover.

Ze wees op een clip, waarin Joey AK refereert aan de wijk en de dure spullen die mensen zullen krijgen die zich achter hem scharen. "Het is duidelijk dat als je voor de verdachte werkt - lees strafbare feiten pleegt - je daar ook een beloning voor krijgt", aldus de aanklaagster.