PSV'ers Lozano, Schouten en Veerman mogelijk weer inzetbaar in topper tegen AZ

Wel is duidelijk dat Bosz nog niet kan beschikken over Noa Lang, die al sinds begin oktober aan de kant staat met een hamstringblessure. De kans is groot dat de 24-jarige buitenspeler de trainingen volgende week hervat.

Bosz weet nog niet of hij dit weekend een beroep op ze kan doen. Koploper PSV reist zondag af naar Alkmaar voor het uitduel met AZ, de nummer drie van de eredivisie. "We moeten kijken welke reactie ze hebben en dan ga ik beslissen wat er zondag gebeurt", aldus de trainer.

Bosz heeft gisteren met belangstelling gekeken naar het Conference League-duel tussen Legia Warschau en AZ. In Polen verloor AZ met 2-0, waardoor de ploeg uit Alkmaar uit het toernooi ligt en dit seizoen dus geen rekening meer hoeft te houden met Europees voetbal.

"Het liefst zie ik dat Nederlandse ploegen doorgaan", reageert Bosz. "Dat is goed voor de coëfficiëntenlijst, en zo blijven ze in de tweede seizoenshelft in volle belasting en wordt het voor hen ook wat zwaarder. AZ heeft behoorlijk wat jonge spelers die moeten leren hoe het is om twee wedstrijden per week te spelen."

Zonder Europees programma kan AZ de focus volledig richten op de competitie. Dat betekent dus ook meer concurrentie voor PSV. "Je kijkt natuurlijk naar je eigen ploeg", zegt Bosz. "Wij willen kampioen worden en AZ is één van onze concurrenten."

Weinig concurrentie

Vooralsnog is er dit eredivisieseizoen nog weinig concurrentie voor PSV, dat met een ongeslagen status koploper is. "Als je mij vooraf had gevraagd of het mogelijk zou zijn om vijftien wedstrijden achter elkaar te winnen, zou ik hebben gezegd dat dat me heel sterk lijkt."

"Maar als je zo terugkijkt, denk ik niet dat we ergens punten gestolen hebben", vervolgt de 60-jarige coach. "Dat betekent dat we het echt verdiend hebben." Een mogelijke verklaring? "Ik denk dat wij de enige ploeg in Nederland zijn die zo hoog druk zet, wij gaan door tot aan de keeper", zegt Bosz.

Ook de breedte van de selectie speelt volgens de trainer een grote rol. "Als spelers in het veld komen, als er een beroep op ze wordt gedaan, dan staan ze er ook. Hoe lang ze ook niet gespeeld hebben."

Geen tijd

Het resultaat is dat PSV zich ruim voor de winterstop al winterkampioen mocht noemen en zich bovendien heeft geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Verheugen op de mogelijke tegenstanders kan de ploeg alleen nog niet, zegt Bosz.

Daar is simpelweg geen tijd voor, verklaart de trainer. "Ik ben daar nog helemaal niet mee bezig, omdat de wedstrijden zich zo snel opvolgen. Als je me nu vraagt wie de mogelijke tegenstanders in de achtste finales zijn, dan weet ik het niet eens."