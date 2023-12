Vanavond op tv: EU-top over Oekraïne • Wat drijft Orbán? • Vlamingen azen op RTL Nederland • Kerken bestrijden armoede

EU-top over Oekraïne

We blikken terug op de EU-top, waar Europese leiders het eens werden over het openen van de onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de EU. Dat ging zonder instemming van de Hongaarse premier Viktor Orbán: hij stemde verliet de vergaderzaal kort voor de stemming. Diezelfde Orbán blokkeerde later een steunpakket van miljarden euro's voor Oekraïne.

We zoomen in op Orbán: waarom is hij zo kritisch op de EU en hoe zijn zijn banden met de Russische president Poetin? In de studio praten we met Bob Deen over de Europese steun aan Oekraïne en de mogelijke uitbreiding van de EU.