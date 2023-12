Explosies in Brikstraat in twee steden, eerste waarschijnlijk vergissing

De politie gaat er vanuit dat de explosie in Rotterdam een vergissing was. "Ik lag gewoon te stuiteren in m'n bed. Het lijkt wel een bom. Je weet niet wat je meemaakt", zegt de bewoner van het huis aan de Rotterdamse Brikstraat:

Om 04.00 uur was het raak op precies hetzelfde adres en huisnummer, maar dan dus in Dordrecht. Bij die explosie raakte niemand gewond. Zo'n drie straten verderop waren eerder deze week ook al twee explosies, aldus Rijnmond.

Op de Brikstraat in zowel Dordrecht als Rotterdam is vannacht een explosief afgegaan. De politie gaat ervan uit dat de aanslagplegers op een van de twee adressen verkeerd zaten, schrijft Rijnmond .

Op de Brikstraat in zowel Dordrecht als Rotterdam is vannacht een explosief afgegaan. De politie gaat ervan uit dat de aanslagplegers bij een van de twee adressen verkeerd zaten, schrijft Rijnmond. - NOS

De vrouwelijke bewoner van het huis lag op de bank onder het raam toen het explosief afging. "Ze heeft geluk dat ze lag, want nu ging al het glas over haar heen. Als ze rechtop gezeten had, had ze alles tegen haar hoofd gekregen", aldus haar echtgenoot tegen de omroep.

De bewoners hebben niet gezien wie er achter de aanslag zit. "Er hangen wel overal camera's hier, maar ze zijn zo snel. In twintig seconden zijn ze weg." De familie is erg aangedaan door de vergisaanslag. "Het is dan wel een vergissing, maar wij zitten met de gebakken peren."