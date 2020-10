Ferrand-Prévot wint ook Europese titel mountainbike; zilver voor Terpstra

Pauline Ferrand-Prévot heeft een week na de wereldtitel ook de Europese titel mountainbiken in de wacht gesleept. Anne Terpstra werd tweede.

De 28-jarige Française reed in de eerste ronde weg van de EK in het Zwitserse Monteceneri bij de concurrentie en die zag haar pas na de finish weer terug.

Terpstra was duidelijk de beste van de rest, want ook de Zeeuwse reed de hele race alleen. Terpstra gaf veertig tellen toe op Ferrand-Prevot. De Oekraïense Yana Belomoina passeerde in de een na laatste ronde de Zwitserse Sina Frei en reed naar het brons.

Ferrand-Prévot won ook wereldtitels op de weg en in het veld, maar kroonde zich voor het eerst tot Europees kampioene.