Van Zundert mist EK kunstschaatsen wegens privéomstandigheden

Lindsay van Zundert laat het EK kunstrijden van januari aan haar voorbijgaan. Wegens privéomstandigheden komt de 18-jarige Brabantse niet in actie op het onderdeel vrouwen solo.

"Door privéomstandigheden heeft Lindsay de laatste tijd niet genoeg kunnen trainen om competitief te kunnen zijn in Kaunus. Daarom hebben we in gezamenlijk overleg besloten dat het beter is om niet deel te nemen aan het EK", licht coach Thomas Kennes toe.

"Een moeilijke beslissing, maar op dit moment wel de enige juiste. We gaan ons de komende periode vooral bezighouden met de langere termijn-doelen op weg naar de Olympische Spelen van 2026."

Op het EK van dit jaar in Finland werd Van Zundert veertiende. Op de Winterspelen van 2022 in Peking eindigde ze als achttiende, waarmee ze de beste Nederlandse prestatie bij het kunstrijden op de Spelen sinds 1976 neerzette.