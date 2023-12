Alfa Romeo verdwijnt na vijf jaar uit Formule 1, team gaat weer Sauber heten

Stake F1 Team Kick Sauber. Zo luidt de officiële nieuwe teamnaam van het Formule 1-team dat dit jaar nog bekendstond als Alfa Romeo.

In de volksmond zal het team Sauber genoemd worden. Het Zwitserse merk keert daarmee na een afwezigheid van vijf jaar terug in de Formule 1.

Van 1993 tot 2005 en van 2010 tot 2017 was Sauber al als renstal actief in de koningsklasse van de autosport. Vanaf 2018 ging het team verder als 'Alfa Romeo Sauber F1', een jaar later verdween Sauber uit de teamnaam.

Het contract met het Italiaanse automerk Alfa Romeo loopt aan het einde van dit jaar af en wordt niet verlengd. Sauber heeft in het Australische streamingsplatform Kick een nieuwe sponsor en naamgever gevonden.

'Tarten van conventies'

De Fin Valtteri Bottas en de Chinees Zhou Guanyu blijven de coureurs van het team, dat in het persbericht over de nieuwe naam met geen woord rept over het vertrek van Alfa Romeo.