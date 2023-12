Tabloid hackte telefoon prins Harry en moet schadevergoeding betalen

De Britse tabloidkrant The Mirror heeft zich schuldig gemaakt aan het hacken van prins Harry en moet een schadevergoeding van ruim 140.000 pond (160.000 euro) betalen. De hoogste Britse rechter oordeelde dat Mirror Group Newspapers (MGN) tussen 2003 en 2009 artikelen schreef op basis van informatie die illegaal was verkregen.

In totaal 15 van 33 onderzochte artikelen die MGN publiceerde waren "het product van telefoonhacking of van andere onwettige informatieverzameling", zei het Hooggerechtshof vandaag. Rechter Fancourt zei dat het bedrag dat MGN moet betalen bescheiden is, maar "dat het ook de pijn weerspiegelt die de hertog van Sussex heeft ervaren doordat MGN het wangedrag verborgen hield". Harry had ruim een half miljoen euro geëist.

De rechter zei verder dat hij heeft vastgesteld dat ook de telefoons van medewerkers van de prins doelwit waren van MGN.

Meerdere zaken

De langverwachte uitspraak van vandaag heeft maanden op zich laten wachten. Het proces begon in mei. Prins Harry zelf verscheen in juni voor de rechtbank, waarmee hij de hoogste lid van de koninklijke familie werd die in de moderne tijd in de getuigenbank verscheen.

De krantenkoppen in de zaak gingen vooral over prins Harry, maar er waren nog drie publieke figuren in de zaak betrokken: soapacteur Michael Le Vell (echte naam Michael Turner), actrice Nikki Sanderson en Fiona Wightman, een ex-vrouw van acteur en komiek Paul Whitehouse.

De vier zaken werden door de rechter gekozen om de rechtbank te helpen bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding die Mirror Group Newspapers (MGN) moet betalen.

Oproep tot strafrechtelijk onderzoek

Het Hooggerechtshof zou nu ook in andere zaken van beroemdheden in overweging kunnen nemen, waaronder de voormalige Girls Aloud-zangeres Cheryl Cole, de erfgenamen van George Michael, acteur Ricky Tomlinson en voormalig Arsenal- voetballer Ian Wright.

Prins Harry heeft gezegd blij te zijn met het oordeel van de rechter. In een verklaring die zijn advocaat buiten de rechtbank voorlas, riep hij de politie op om een strafrechtelijk onderzoek tegen de krantengroep te starten.

Een woordvoerder van MGN zegt dat de uitgever het oordeel verwelkomt en dat het "de nodige duidelijkheid geeft" om verder te gaan "na gebeurtenissen die vele jaren geleden plaatsvonden". "Waar historisch wangedrag heeft plaatsgevonden, bieden wij onze onvoorwaardelijke excuses aan, hebben wij de volledige verantwoordelijkheid op ons genomen en een passende schadevergoeding betaald", aldus de woordvoerder.

Elton John

De Mirror Group heeft in het verleden al toegegeven dat hun titels betrokken waren bij telefoonhacks. In meer dan 600 gevallen leidde dat tot schikkingen, maar in het geval van prins Harry hield de uitgever vol dat er geen bewijs is dat ook hij daar slachtoffer van was.

De prins heeft ook een rechtszaak aangespannen tegen tabloid Daily Mail wegens diverse privacyschendingen. In november oordeelde het Hooggerechtshof in Londen dat een rechtszaak mag doorgaan nadat de uitgever geprobeerd had de rechtszaak tegen te houden.

Ook zanger Elton John en actrice Elizabeth Hurley beschuldigen uitgever Associated Newspapers van schending van hun privacy tussen 1993 en 2011.