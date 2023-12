Gemeente Hoorn biedt geen excuses aan voor slavernijverleden

De gemeente Hoorn biedt geen excuses aan voor het slavernijverleden. Ook komt er geen erkenning van dat verleden.

De motie waarin wordt opgeroepen om excuses te maken werd ingediend door de lokale fracties van PvdA en D66. Die werd gesteund door GroenLinks, de ChristenUnie en Sociaal Hoorn. Daarmee waren 14 van de 35 raadsleden voor, te weinig dus voor een meerderheid.

Een andere motie, voor erkenning van het slavernijverleden, ingediend door de VVD en twee lokale partijen, werd met nog meer stemmen tegen verworpen. Onder meer door de PvdA en D66, omdat zij deze motie niet ver genoeg vinden gaan.

In de VVD-motie wordt wel erkenning voor het leed van slaafgemaakten gevraagd, maar zonder vervolgtraject. Een raadslid van GroenLinks noemde zo'n motie van erkenning zonder excuses "een doekje voor het bloeden".

Hoofdrol in slavernij

Dit jaar werden de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar het aandeel van de stad in de slavernij: Hoorn speelde een hoofdrol in het Nederlands slavernijverleden, kwam daaruit naar voren. "Als een van de weinige steden die vertegenwoordigd waren in de VOC en WIC, was Hoorn sterk bij het Nederlandse systeem van slavernij betrokken", schreven de onderzoekers.

Het merendeel van de stadsbestuurders van Hoorn had ook een hoge functie binnen de VOC en WIC, de twee handelscompagnieën die in de loop van honderden jaren naar schatting anderhalf miljoen mensen hebben vervoerd, verhandeld en tot slaaf gemaakt. De Hoornse gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen legde bovendien basis voor de Nederlandse slavernij in Azië.

Niet betrokken

Een woordvoerder van de gemeente wijst er wel op dat de volledige gemeenteraad onderschrijft dat het slavernijverleden een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de stad is.

Hoorn betreurt het dat door de verschillende moties nu het beeld is ontstaan dat de gemeente zijn rol in het slavernijleden niet erkent. "Dat is absoluut niet zo. De meerderheid vindt het belangrijk dat de stad ermee aan de slag gaat." De woordvoerder wijst erop dat een motie waarin wordt voorgesteld om gesprekken over onder meer discriminatie en racisme te blijven organiseren wel is aangenomen.

Dat de excuus-motie niet is aangenomen komt volgens de gemeente vooral door de discussie over de rol van het stadsbestuur. "Het gaat daarbij over de stadbestuurders, waar het volk niks over te zeggen had. Sommige raadsleden zeggen zich geen opvolger te voelen van die bestuurders. Die willen geen excuses aanbieden voor iets waarvoor zij zich niet betrokken voelen."

Teleurgesteld

Van verschillende kanten wordt teleurgesteld gereageerd op het verwerpen van de moties. Zo zegt een lid van de Werkgroep Slavernijverleden Hoorn tegen de lokale radio dat het niet aannemen de zaak eerder schade oplevert, dan dat helpt bij het herstel. De actiegroep We Promise, die zich inzet tegen racisme in Noord-Holland, zegt vooraf gevraagd te hebben aan verschillende fracties om niet zonder overleg een motie in te dienen.

Premier Rutte en koning Willem-Alexander hebben eerder wel excuses aangeboden voor het slavernijverleden, net als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Vlissingen, Middelburg, Haarlem, de provincies Zuid-Holland en Zeeland, De Nederlandsche Bank en ABN Amro. Ook de gemeente Groningen wil excuses aanbieden.