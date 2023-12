Linssen kwam cultuurshock en eenzaamheid te boven in Japan en staat nu op WK clubs

Bryan Linssen kon zich er maar weinig bij voorstellen, Urawa Red Diamonds. Een voetballeven lang bracht hij door in de polder, dicht bij zijn familie. Twijfelen deed hij dus zeker, toen de Japanse topclub zich bij zijn zaakwaarnemer meldde. Maar Linssen dook er maar eens in. Een belletje naar Peter Bosz, die eind jaren negentig in Japan voetbalde, wakkerde zijn enthousiasme aan. En toen hij op YouTube rondneusde, kwam hij filmpjes van de fans van Urawa Reds tegen. Die bleken, in de goede zin van het woord, knettergek. Anderhalf jaar later is hij eraan gewend, voetballen in Japan. Hij speelt zijn thuiswedstrijden voor bijna 50.000 man. En toen zijn team voor de laatste keer op eigen bodem trainde in aanloop naar het WK voor clubteams, dat voor de Urawa Reds vandaag begint met een wedstrijd tegen het Mexicaanse León, waren er duizenden fans bij om afscheid te nemen. En hoe: spelers pakten hun telefoon erbij om het gezang en vlagvertoon te filmen.

Linssen vindt het prachtig. Hij houdt van de voetbalgekte, die hij als speler van Feyenoord ook al ervaarde in De Kuip. En toch duurde het lang voor hij écht van zijn Japanse avontuur kon genieten. "Ik heb het in mijn eerste jaar best zwaar gehad", vertelt Linssen vanuit Saudi-Arabië, waar het WK voor clubs gespeeld wordt. "In het begin was mijn leven heel eentonig: wakker worden, trainen en naar huis. Op de bank liggen. En dan de volgende dag hetzelfde riedeltje." Integreren ging niet vanzelf. Contacten leggen ook niet. "Van tevoren denk je erover na alsof je op vakantie gaat. Je ziet voor je dat je de hele tijd leuke dingen aan het doen bent. Maar zo werkt het niet, als je ergens gaat voetballen. Je gaat niet de hele tijd in de stad en je ligt niet de hele tijd op het strand."

Bryan Linssen in de Aziatische Champions League, tegen het Chinese Wuhan Three Towns - Foto: AFP

Het zat Linssen ook niet mee. Hij mocht debuteren in een oefenwedstrijd tegen de Franse grootmacht PSG, maar raakte meteen zwaar geblesseerd. Zijn partner kon bovendien niet altijd in Japan zijn. Linssen begon zijn eerste buitenlandse avontuur daardoor alleen, op de bank in zijn appartement in een voorstad van Tokio. Andere voetbalcultuur Bij de club had hij gelukkig wel aanspraak. Daar vond hij in voormalig NAC-spits Alex Schalk een voetbalvriend. Samen leerden ze de Japanse voetbalcultuur kennen, die totaal verschilt van de Nederlandse. "Wat me in het begin verbaasde, is dat niemand tegen elkaar schold of schreeuwde op de training", vertelt Linssen. "Als je in Nederland een rotbal geeft, krijg je het te horen. Hier werkt dat niet zo, iemand wendt hoogstens z'n blik af."

Japan-correspondent Anoma van der Veere over Japanse supporters Bij de grotere Japanse clubs worden de tribunes achter de goal bezet door de fanatieke fans, die de hele wedstrijd zingen, dansen en met vlaggen zwaaien. Hoe ontstond die supporterscultuur in Japan? "Deze manier van support bestond in Japan al langer in andere clubsporten, zoals in het honkbal. Daar steunden fans hun club met Ouendan: leuzen, dans en choreografie. Het voetbal is hier veel later groot geworden, de J-League werd pas in 1993 opgericht. Voetbalfans hebben veel gebruiken overgenomen." "Maar bij Urawa werd daar wat nieuws aan toegevoegd. De voormalige leider van de Urawa Red Boys, zoals hun harde kern heet, kopieerde ook elementen uit de Europese supporterscultuur. Die elementen zijn hier samengesmolten." "Hooliganisme komt hier maar nauwelijks voor. Toevallig juist wel in beperkte mate bij Urawa, dat er hier om bekendstaat soms in de problemen te komen door het gedrag van supporters."

Toen de Urawa Reds de Aziatische Champions League wonnen, door in eigen huis het Saudische Al-Hilal te verslaan, werd dat op het veld gevierd, met die trouwe en fanatieke fans. Maar daarna was het snel klaar. "Ik ging ervan uit dat het groot feest zou zijn, maar in de kleedkamer leek het wel alsof er niks gebeurd was. We hebben na het omkleden nog een drankje gedaan, maar dat was het wel. Twee uur nadat ik de Champions League won, zat ik alweer thuis op de bank." Erop uit Met de maanden ebde de cultuurshock weg en herstelde de spier die hem sinds die wedstrijd tegen PSG parten speelde. En in zijn hoofd ging een knop om.

De fans van Urawa Red Diamonds staan bekend als de fanatiekste aanhang van een club in Japan - Foto: ANP