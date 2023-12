Deze clubs kunnen PSV, Feyenoord en Ajax in Europa loten

Feyenoord eindigde in Champions League-groep E op de derde plaats, waardoor een doorstart in de Europa League volgt. Allereerst in de tussenronde, tegen één van de clubs die als tweede eindigden in hun Europa League-groep.

Omdat Ajax niet verder kwam dan de derde plaats in Europa League-groep B, vervolgen de Amsterdammers hun Europese avontuur in de Conference League. Ook de ploeg van John van 't Schip komt in actie in een tussenronde, tegen één van de clubs die als tweede eindigden in hun Conference League-groep.

De loting voor het vervolg van de Conference League, is komende maandag om 14.00 uur.