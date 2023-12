Vlaamse mediareus DPG wil RTL Nederland overnemen voor 1,1 miljard

Mediabedrijf RTL Nederland komt mogelijk in Vlaamse handen. Het bedrijf heeft afspraken gemaakt voor een overname door DPG Media, dat onder meer de kranten AD, Volkskrant en nieuwswebsite NU.nl in bezit heeft. De Belgen willen 1,1 miljard euro betalen voor het bedrijf, meldt RTL.

Het delen van kennis en kunde zal veel opleveren, verwacht DPG Media, dat in België ook in de tv-wereld actief is. Het is daar al eigenaar van de grootste zendergroep (VTM) en het Franstalige deel van RTL. "Je hebt veel dezelfde uitdagingen. In België dalen de live televisiekijkcijfers ook en groeit streaming ook heel hard", zegt Erik Roddenhof, CEO van DPG Media.

DPG Media had eerder interesse in een overname van RTL. Dat ging niet door omdat RTL overnamegesprekken met Talpa voerde. Maar die overname werd tegengehouden door de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). De combinatie van twee Nederlandse tv-bedrijven zou te machtig worden.

Als de toezichthouder deze overname wel goedkeurt, verandert er volgens RTL de komende jaren weinig. Er zullen geen banen of zenders verdwijnen. Ook de huidige directeur blijft aan. Omdat DPG in Nederland niet actief is op de tv-advertentiemarkt verwachten de partijen op dat vlak geen probleem met de ACM.

Ook de betrokken ondernemingsraden moeten nog een advies geven over de voorgenomen overname.