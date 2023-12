Tiener zwaargewond na ongeluk met illegaal vuurwerk in Doornspijk

Een minderjarige tiener is vanochtend zwaargewond geraakt door een incident met illegaal vuurwerk in het Gelderse Doornspijk. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kan niet zeggen om wat voor verwondingen het gaat, maar Omroep Gelderland meldt dat de jongen mogelijk zijn hand is kwijtgeraakt.

Een andere jongen raakte ook gewond. Hij zou met verwondingen in zijn gezicht door een ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een derde jongen bleef ongedeerd.

Een woordvoerder van de politie kan niks zeggen over de leeftijd van de jongens, alleen dat ze minderjarig zijn.

Herkomst onderzocht

Het incident gebeurde rond 07.30 uur aan de Mezenbergerweg. Volgens Omroep Gelderland waren de drie jongens illegaal vuurwerk aan het afsteken.

De politie doet nog onderzoek naar het vuurwerk, waar het vandaan komt en wie het aan de jongens verkocht.