Belgische politicus was jarenlang informant Chinese geheime dienst

Een Belgische politicus van de uiterst rechtse partij Vlaams Belang werkte meer dan drie jaar als informant voor de Chinese geheime dienst. Dat blijkt uit honderden sms-berichten die in handen zijn van de kranten The Financial Times, Der Spiegel en Le Monde. Die werden verstuurd tussen 2019 en 2022.

Het gaat om Frank Creyelman, parlementslid van Vlaams Belang en fractievoorzitter van de Vlaams Belangfractie in de Mechelse gemeenteraad. Hij zou onder druk gezet zijn door Daniel Woo, een inlichtingenofficier van het spionageagentschap van het Chinese ministerie van Staatsveiligheid.

Drie jaar lang moest hij volgens de kranten discussies binnen de Europese politiek beïnvloeden. Zo wordt er in een van de sms-conversaties door Woo aan Creyelman gevraagd om een researcher zwart te maken. De expert op het gebied van de Oeigoerse moslimminderheid had bijgedragen aan onthullingen over hoe China honderdduizenden Oeigoeren gevangen houdt in de regio Xinjiang.

Ook bij discussies over covid en het hardhandige optreden van China tegen de democratie in Hongkong werd aan de Belg gevraagd om discussies te beïnvloeden. Creyelman en Woo bespraken bijvoorbeeld de mogelijkheid om een katholieke kardinaal zo te beïnvloeden dat hij zou waarschuwen voor het politiseren van de coronapandemie, toen China daardoor onder druk stond.

Verdeeldheid Europa en Amerika

De Belg moest bovendien van China Europa en de VS tegen elkaar uitspelen. "Het doel is om verdeeldheid te zaaien in de Europees-Amerikaanse relatie", schreef Woo in een bericht. Daarop overtuigde Creyelman twee Vlaams Belang-leden van het Europese Parlement om vlak voor een bezoek van de Duitse bondskanselier Scholz aan China uitspraken te doen over hoe de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de Europese energiezekerheid ondermijnde.

In ruil voor de beïnvloeding werd Creyelman betaald, zo blijkt uit verschillende sms'jes, onder meer in crypto. De voorzitter van het Vlaams Belang, Tom van Grieken, zegt op X dat Creyelman per direct is uitgesloten van de partij. "Zijn handelingen gaan in tegen het doel en het wezen, zelfs de naam van onze partij. De enige loyaliteit voor nationalisten kan enkel de eigen natie zijn", schrijft hij.

Creyelman zelf was volgens journalisten van The Financial Times, Der Spiegel en Le Monde weten niet bereikbaar voor commentaar. Datzelfde geldt voor Woo.