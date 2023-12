Internationale rentree Knegt teleurstellend, shorttracksters overtuigen

Shorttracker Sjinkie Knegt heeft bij zijn rentree in het wereldbekercircuit nog niet kunnen overtuigen. De Fries werd in Seoul op de 500 en de 1500 meter meteen uitgeschakeld.

De 34-jarige Knegt werd dit seizoen gepasseerd voor de eerste drie wereldbekerwedstrijden, maar door een knieblessure bij Melle van 't Wout werd hij toch opgeroepen om in Korea in actie te komen. Dat werd geen succes. Op de 500 meter eindigde de Fries in de serie als vijfde en op de 1500 meter als vierde.

Hij krijgt zaterdag en zondag nog wel de mogelijkheid om zich via de herkansingen alsnog te plaatsen voor de kwartfinales op beide afstanden.

Wel succes voor andere mannen

Jens van 't Wout, Teun Boer en Itzhak de Laat waren een stuk succesvoller vrijdag. Zij plaatsten zich voor de kwartfinale op de 1000 meter. De Laat, Friso Emons en Van' t Wout deden dat ook op de 1500 meter.

Op de 500 meter zijn er zaterdag ook startplekken voor Kay Huisman en Boer.