Knieblessure Van Dijk in aanloop naar Champions League-duel met Ajax

Virgil van Dijk is geblesseerd uitgevallen in de beginfase van het Premier League-duel tussen Liverpool en Everton. De 29-jarige verdediger kwam tijdens de Merseyside Derby hard in botsing met Everton-keeper Jordan Pickford.

Hij blesseerde daarbij zijn rechterknie. Van Dijk werd uitvoerig behandeld en verliet op eigen kracht het speelveld. Hij hinkte met de fysiotherapeut van Liverpool terug naar de kleedkamer.