Skateboardsters Zwetsloot en Oldenbeuving naar halve finale WK street

Skateboardsters Roos Zwetsloot en Keet Oldenbeuving hebben zich op de WK street in Tokio geplaatst voor de halve finale.

Zwetsloot, die vijfde werd op de Olympische Spelen in 2021, zette in de kwartfinale een score neer van 63,01. Daarmee werd ze zevende. Haar landgenote Oldenbeuving skatete naar de elfde plek met een score van 52,13. Candy Jacobs was al eerder uitgeschakeld op de WK.

De halve finale staat zaterdag op het programma, daarin moeten de Nederlandse skateboardsters onder anderen zien af te rekenen met de Australische Chloe Covell. Zij was in de kwartfinales de beste met een score van 77,26.

Geen Nederlandse mannen in halve finale

Bij de heren staan er geen Nederlanders in de halve finale. Bert Wilmink en Daniel Moragues werden donderdag uitgeschakeld in de kwalificatie. Wilmink werd 46ste en Moragues 82ste. Een plek bij de eerste 28 was nodig voor de volgende ronde.