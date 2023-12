Elf doden bij aanslag op politiebureau in Iran

Bij een aanslag op een politiebureau in Iran zijn elf doden gevallen. Dat melden staatsmedia in het land. De slachtoffers zijn medewerkers van het bureau.

De aanslag vond in de nacht van donderdag op vrijdag rond 02.00 uur plaats in de stad Rask, in het oosten van het land vlak bij de grens met Afghanistan.

Volgens de staatstelevisie zit de soennitische militante groepering Jaish al Adl achter de aanslag. De groep pleegde in februari dit jaar een aanslag op de Iraanse Revolutionaire Garde in het zuidoosten van het land. Toen vielen er 27 doden.

Vaker doelwit

De vicegouverneur van de provincies Sistan en Beloetsjistan zegt dat er "hoge politieagenten en soldaten" zijn gedood. Ook is er een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Meerdere aanvallers zijn gedood in een vuurgevecht.

Politiebureaus zijn vaker doelwit geweest van aanvallen de afgelopen maanden, als onderdeel van een opstand tegen de regering. De provincie grenst met Afghanistan en Pakistan en heeft een overwegend soennitische moslimbevolking, in tegenstelling met de meeste Iraniërs, die sjiieten zijn.

De regio is ook bekend vanwege het hardhandig optreden tijdens protesten. Zo kwamen er meerdere mensen om het leven tijdens protesten na de dood van Mahsa Amini in Teheran.