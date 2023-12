Weer explosie bij loodgieter Vlaardingen

Ondanks extra beveiliging heeft er opnieuw een explosie plaatsgevonden in Vlaardingen. Het explosief ging om af 06.00 uur bij het bedrijfspand van de lokale loodgieter aan de Koninginnestraat, waar eerder al twee explosies waren.

Het pand dat vanochtend doelwit was, was al grotendeels dichtgespijkerd na de laatste explosie op 8 december. Ook werd het pand sinds gisteren extra beveiligd.

Er vielen geen gewonden, meldt de politie. De houten platen die voor de ruiten waren geplaatst, zijn door de klap op straat terechtgekomen.

Sinds april van dit jaar zijn er al meerdere aanslagen geweest tegen de panden of voertuigen van de loodgieter. Hij is daarom ondergedoken. Het is onduidelijk waarom de man doelwit is van de aanslagen.