Wekdienst 15/12: Voor het eerst verkoop legale wiet • Hele Top 2000 bekend

Eerst het weer: wolkenvelden, maar zeker in de westelijke helft van het land ook af en toe zon. Het wordt tussen de 8 en 10 graden. De komende dagen is het zacht decemberweer.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en bekijk hier waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Tilburg en Breda wordt voor het eerst in Nederland legale wiet verkocht. Demissionair minister Kuipers (VWS) is bij de start in Breda aanwezig.

De rechter in Den Haag doet uitspraak in een kort geding dat draait om de vraag of de Nederlandse Staat moet stoppen met het leveren van onderdelen van F-35-gevechtsvliegtuigen aan Israël. Meerdere mensenrechtenorganisaties eisen dit.

De gehele Top 2000 van NPO Radio 2 wordt tussen 11.30 uur en 12.00 uur gepresenteerd. Vorige week werd al bekend dat Bohemian Rhapsody van Queen dit jaar voor de twintigste keer op 1 staat.

Wat heb je gemist?

Er is nog geen overeenstemming bereikt over het EU-steunpakket voor Oekraïne. Dat meldt demissionair premier Rutte. Hongarije was het enige land dat na urenlang onderhandelen tegen was. Rutte zegt wel vertrouwen te hebben over een doorbraak in de gesprekken begin volgend jaar.

Het steunpakket van 50 miljard euro bestaat uit 17 miljard giften en 33 miljard aan leningen. De Europese leiders werden het gisteren wel eens over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. De Hongaarse premier Orbán was tegen, maar heeft niet gestemd: net voor het cruciale moment verliet hij de stemming. De andere lidstaten stemden voor, waardoor toetreding van het land mogelijk kan worden.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Vanaf januari gaat het verbod in voor mobieltjes in de klas, maar op een school in Den Bosch zijn ze daar vast mee begonnen. En dat is toch "veel gezelliger."