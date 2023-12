Veertien Nederlanders, twee vrouwen en eerste Fransman ooit: het WK darts gaat van start

Nooit was het zo lastig om een topfavoriet voor het WK darts aan te wijzen. Vanaf vanavond maken de beste 96 darters van de wereld uit wie er met de wereldtitel van de PDC vandoor gaat. Het deelnemersveld ligt dichter bij elkaar dan ooit. Er doen zes spelers mee die het toernooi recent al eens wonnen: Michael van Gerwen (2014, 2017 en 2019), Peter Wright (2020, 2022), Gary Anderson (2015, 2016), Rob Cross (2018), Gerwyn Price (2021) en Michael Smith (2023). Maar zijn ze dan ook meteen de grote favoriet? Van Gerwen won met de Premier League en de World Series Finals dit jaar twee grote toernooien, maar lag er bij andere grote toernooien ook vaak vroeg uit. Price laat geregeld een goede vorm zien, maar zijn laatste grote titel is alweer ruim twee jaar geleden. Smith won sinds zijn wereldtitel van vorig jaar geen enkele major meer.

Man in vorm De man die in de beste vorm naar Londen komt, is Luke Humphries. De 28-jarige Engelsman wist drie van de laatste vier grote toernooien naar zijn hand te zetten. Een andere kanshebber die nog niet eerder een WK won, is Nathan Aspinall. Hij was deze zomer de beste bij de World Matchplay, soms wel het 'zomer-WK' genoemd.

Luke Humphries met de trofee van de Grand Slam of Darts - Foto: Pro Shots

Daarnaast keert ook een aantal oude helden terug. Raymond van Barneveld won vier wereldtitels bij de dartsbond BDO en eentje bij de PDC en ook hij is er weer bij. Dat geldt ook voor Steve Beaton, Stephen Bunting en Christian Kist, die ieder eenmaal zegevierden bij de BDO. Voor Beaton wordt het zijn 33ste WK op rij (eerst BDO, daarna PDC). Deze mannen behoren niet tot de favorieten, maar met name Barney en Beaton doen de harten van de fans wel sneller kloppen.

Hoe zit dat met die dartsbonden? Als Nederland eind jaren negentig kennismaakt met de dartssport, is de Lakeside (ook bekend als Embassy) het belangrijkste toernooi van het jaar. Het is het officieuze WK van dartsbond BDO. Naarmate de tijd vordert, wint de PDC het qua populariteit, aanzien en professionaliteit van de BDO. Tegenwoordig is het PDC-wereldkampioenschap het belangrijkste toernooi van het jaar. De winnaar pakt daar 500.000 Britse pond. De BDO is inmiddels failliet. Het Lakeside-toernooi is overgenomen door de WDF (World Darts Federation), maar qua niveau niet meer te vergelijken met de PDC.

Maar er is meer om op te letten tijdens de 31ste editie van het toernooi. In totaal doen er twaalf spelers namens Nederland mee in het Alexandra Palace (Ally Pally). Naast Van Gerwen en Van Barneveld hebben ook Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode een geplaatste status. Het veelbelovende talent Gian van Veen kende een uitstekend debuutseizoen en maakt ook zijn opwachting. Verder zien we Richard Veenstra, Kevin Doets, Jermaine Wattimena, Niels Zonneveld, voormalig BDO-kampioen Kist, Berry van Peer en Wessel Nijman op het podium verschijnen.

Gian van Veen in actie tijdens de Grand Slam of Darts - Foto: Pro Shots

Nijman keerde dit jaar terug na een lange schorsing. Drie jaar geleden verloor hij op 20-jarige leeftijd bewust een online-wedstrijd, waarna de DRA (Darts Regulation Authority) hem voor vijf jaar schorste. Deze straf werd gehalveerd omdat Nijman meehielp om andere spelers te waarschuwen voor de gevaren van matchfixing. Er is dit jaar nog meer Nederlandse inbreng, zij het met een ander paspoort. Jeffrey de Graaf kwam al twee keer voor Nederland uit op het WK van de PDC, maar dit jaar gooit hij namens Zweden, waar hij sinds enkele jaren woont. Limburger Jules van Dongen neemt deel onder de vlag van de Verenigde Staten, waarnaartoe hij in 2013 vanwege de liefde verhuisde.