Eerste legale wiet vanaf vandaag in Brabantse coffeeshops

Een coffeeshop die net zo werkt als een groenteboer of een witgoedwinkel. Daar moet het wietexperiment voor zorgen. Het maken van het product - wiet of hasj - wordt legaal en de winkel mag het gewoon inkopen. Breda en Tilburg hebben de primeur. - NOS

Toch blijft de verkoop van illegaal geteelde wiet voorlopig nog gewoon toegestaan in Breda en Tilburg. Coffeeshops kunnen dus behalve bij de officiële, legale telers ook nog bij hun oude, illegale leveranciers inkopen. Klanten houden daarmee nog een aantal maanden de keuze.

Na de testfase in Brabant zal de verkoop van legale wiet verder worden uitgebreid. Tien telers hebben een vergunning gekregen van de overheid om cannabis te telen. Zij zijn om uiteenlopende redenen nog niet allemaal klaar om te starten met het 'wietexperiment'. Uiteindelijk gaan zij leveren aan coffeeshops in elf verschillende gemeenten.

500 gram

Verschillende coffeeshophouders hebben nog wel zorgen om de hoeveelheid legale wiet die ze tijdens de testfase in huis mogen hebben: maximaal 500 gram. Volgens hen is dat te weinig, moet er alsnog veel heen en weer gereden worden en bestaat het risico dat de gereguleerde cannabis soms is uitverkocht.

Pas als het experiment volledig loopt, gelden andere regels. Coffeeshops mogen dan een handelsvoorraad van een week in huis hebben. Op termijn mogen ze ook alleen maar legaal geteelde cannabis verkopen. Gemeenten langs de grens mogen ook alleen verkopen aan mensen die in Nederland wonen.

Demissionair minister Kuipers (Volksgezondheid) zal vandaag de eerste doos met gereguleerde cannabis inscannen in een coffeeshop in Breda. De zaken moeten namelijk nauwkeurig gaan bijhouden wat ze in- en verkopen. Van alle verkochte wiet is de herkomst straks exact bekend. Persoonsgegevens van klanten worden overigens niet geregistreerd.

Lang geduurd

Het wietexperiment heeft lang op zich laten wachten. Al in 2019 werd het voorstel goedgekeurd door de Eerste Kamer, maar de start ervan werd om allerlei redenen steeds uitgesteld. In februari koos het kabinet ervoor om alvast met een beperkt aantal telers te beginnen in Tilburg en Breda.

Coffeeshops mogen nu ook wiet verkopen, maar de inkoop is tegelijkertijd verboden. Coffeeshophouders zijn daardoor aangewezen op illegale leveranciers. Gemeenten en een deel van de Tweede Kamer vinden dat een vreemde situatie. Daarom besloot het vorige kabinet al tot een experiment of ook de 'achterdeur' gelegaliseerd kan worden.

Het is nog niet duidelijk wanneer het experiment volledig zal draaien.