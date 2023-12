Guyana en Venezuela willen grensconflict niet uit de hand laten lopen

De ontmoeting tussen de twee presidenten vond plaats op uitnodiging van de premier van Saint Vincent en de Grenadines, het land waar het overleg ook plaatsvond. In een verklaring na het overleg zei hij dat Guyana en Venezuela hebben besloten elke escalatie van het conflict te zullen vermijden. De leiders van beide landen zullen elkaar opnieuw ontmoeten in Brazilië en daar hun gesprekken voortzetten.

De landen zijn verwikkeld in een grensconflict over het olierijke gebied Essequibo in Guyana, dat door beide landen wordt geclaimd. Het conflict speelt al eeuwen, maar is onlangs weer opgelaaid.

Essequibo beslaat zo'n twee derde van Guyana. Al in 1899 bepaalde een internationale arbitragecommissie dat het gebied bij Guyana hoort, maar Venezuela is het daar niet mee eens. Het conflict sluimerde lange tijd, tot er in 2015 grote olievelden werden gevonden in Guyana. Ook is het land rijk aan onder meer goud en gas.

De kwestie wordt al jaren door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag onderzocht, maar een definitieve uitspraak ligt er nog niet. Tot die tijd moet Venezuela de verdeling uit 1899 respecteren, vindt het hof.

In Venezuela konden mensen zich onlangs uitspreken over annexatie van het gebied. Volgens de kiesraad gingen 10,5 miljoen mensen naar de stembus en stemde 95 procent voor inlijving. Volgens politiek analisten was het een poging van Maduro zijn populariteit op te vijzelen richting de verkiezingen van volgend jaar. Guyana heeft altijd gezegd dat zijn landsgrenzen geen onderwerp van discussie zijn.