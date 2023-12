Geen besluit op EU-top over steunpakket voor Oekraïne, gesprekken in januari verder

De EU-leiders hebben op de top in Brussel geen overstemming weten te bereiken over een nieuw steunpakket van miljarden euro's voor Oekraïne, zegt demissionair premier Rutte. Een akkoord zal er deze top niet meer komen, in januari gaan de gesprekken verder.

Het ging om een steunpakket van 50 miljard euro, waarvan 17 miljard aan giften en 33 miljard aan leningen. Alleen Hongarije was na urenlang onderhandelen tegen.

Rutte zegt er desalniettemin "vertrouwen" in te hebben dat er begin volgend jaar wel een doorbraak zal zijn in de gesprekken. "We hebben nog tijd. Oekraïne zit niet binnen enkele weken zonder geld."

Er was nog sprake van dat 26 EU-landen zonder Hongarije zouden besluiten om geld beschikbaar te stellen voor Oekraïne, maar daar is dus niet voor gekozen. "Het is ingewikkeld om dat met 26 landen te doen, want dan moet je afspraken maken buiten de Europese verdragen om", aldus Rutte.

Wel akkoord over toetredingsonderhandelingen

De Europese leiders werden het gisteren wel eens over het openen van de onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daarnaast heeft de Europese Raad Georgië de status van kandidaat-lid verleend.

De Hongaarse premier Orbán stemde niet mee: hij verliet de vergadering vlak voor het cruciale moment. Daarmee is het toch een unaniem besluit van de EU-leiders. "Op een gegeven moment is de suggestie gedaan dat we besluiten ook zonder hem kunnen nemen. Dat kan juridisch", legt Rutte uit. "Ik denk dat hij vrij snel zag dat hij door de argumenten heen was en deze elegante oplossing heeft gekozen."

De 26 andere lidstaten stemden voor het openen van de toetredingsgesprekken. Rutte noemt het "ontzettend belangrijk voor Oekraïne" en "een doorbraak".