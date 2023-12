Prognose CBS: Nederland telt 19 miljoen inwoners in 2037

De Nederlandse bevolking blijft groeien, maar minder snel dan in de afgelopen jaren. Het komende jaar telt Nederland naar verwachting 18 miljoen inwoners en in 2037 wordt de 19 miljoen bereikt. Dat meldt het CBS op basis van de Bevolkingsprognose 2023-2070.

De bevolkingsgroei komt vooral door migratie en doordat mensen steeds ouder worden. Rond 2040 zal een kwart van de bevolking 65 jaar zijn of ouder, tegen 20 procent nu. Dat komt door de grote geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog en door de stijgende levensduur. Na 2040 zal het aandeel 65-plussers stabiliseren.

Dit jaar groeit de Nederlandse bevolking naar schatting met 140.000 mensen, 80.000 minder dan in 2022. De komende jaren neemt de groei verder af, naar jaarlijks zo'n 70.000 mensen vanaf 2028.

Rol migratie

De afgelopen jaren nam de bevolking vooral toe door migratie, met een piek in 2022 door de oorlog in Oekraïne. Dat jaar verhuisden 337.000 mensen naar Nederland en 192.000 mensen vertrokken. De komende jaren zal de immigratie naar verwachting iets afnemen en de emigratie juist toenemen, omdat een deel van de immigranten na een aantal jaar weer vertrekt.

Aan het eind van dit jaar zal Nederland ongeveer 2,9 miljoen inwoners tellen die in het buitenland zijn geboren, en 15 miljoen inwoners die in Nederland zijn geboren. Van die laatste groep hebben er 2,1 miljoen één of twee ouders die in het buitenland geboren zijn.

Geboortes en overlijdens

De bevolking groeit dus ook doordat de levensduur verder stijgt. In de coronajaren 2020 en 2021 was de levensverwachting tijdelijk lager, maar sinds vorig jaar neemt die weer toe.

Ook het aantal geboortes neemt de komende jaren toe. Vrouwen krijgen weliswaar gemiddeld minder kinderen, maar doordat het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd toeneemt, stijgt ook het aantal geboortes. Tot 2027 zullen er naar verwachting minder baby's worden geboren dan er mensen overlijden. Tussen 2028 en 2039 zullen er meer geboortes zijn dan overlijdens, en daarna draait het weer om.