Vermiste Britse jongen (17) duikt na zes jaar op in Frankrijk

Een 17-jarige Britse jongen die zes jaar geleden verdween in Spanje is gisterochtend opgedoken vlak bij Toulouse in Frankrijk. Een bezorgde automobilist pikte Alex Batty daar op langs de weg, zegt een bron bij de politie tegen de Britse omroep BBC.

De autoriteiten in Frankrijk hebben de identiteit van de jongen bevestigd.

Batty werd volgens zijn oma - en tevens voogd - ontvoerd door zijn moeder en opa tijdens een vakantie in Spanje. De oma denkt dat ze de jongen hebben meegenomen naar een spirituele gemeenschap in Marokko.

De moeder en opa zouden niet willen dat de jongen op een school in Groot-Brittannië zijn opleiding zou volgen en kozen volgens zijn oma voor een alternatieve levensstijl.

'Jaren van lijden'

De grootmoeder heeft de afgelopen jaren meermaals gevraagd om een teken van leven. "Het zijn jaren van lijden, mijn hart is gebroken. Ik hou zo veel van je, ik wil gewoon weten dat het oké met je gaat", schreef ze bijvoorbeeld op Facebook op de 15de verjaardag van de jongen.

De afgelopen twee jaar heeft Batty in Frankrijk gewoond, zegt de bron van BBC. Hij zou in goede gezondheid verkeren.

Rondtrekkende gemeenschap

De jongen heeft aan de automobilist verteld dat hij in een "rondtrekkende gemeenschap" heeft geleefd, zegt een Franse journalist tegen BBC.

"Hij werd niet gedwongen daar te leven. Hij zei dat zijn moeder een beetje gek deed en daarop besloot hij dat hij deze levensstijl niet meer bij hem past", zegt de journalist.

Batty zou al dagenlang in het heuvelachtige gebied hebben gelopen. Hij zou aan de automobilist hebben gevraagd of hij met diens telefoon een bericht aan zijn oma mocht sturen.

Maatschappelijk werkers vangen de jongen momenteel op, melden de Franse autoriteiten. Hij zal "snel" weer naar het Verenigd Koninkrijk gaan.