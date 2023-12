Supermarkten blij met minder strenge controle op regels wegwerpplastic

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel hoopt dat er snel een evaluatie van de regels rond wegwerpplastic komt en dat een nieuw kabinet een definitief besluit neemt over de heffing.

De branchevereniging wil al langer dat leden afspraken mogen maken over een gezamenlijke vaste heffing om verschillen te voorkomen. Maar de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) zei in juni het niet noodzakelijk te vinden dat supermarkten gezamenlijke afspraken maken.

Deze maatregel moet ervoor zorgen dat mensen hun eigen herbruikbare verpakkingen gebruiken in plaats van wegwerpplastic. De hoogte van de heffing verschilt echter per winkel. "Soms vraagt een verkoper maar 1 eurocent, terwijl een ander een hoger bedrag wil hebben", aldus de CBL-woordvoerder.

De regels voor plastic verpakkingen gelden sinds 1 juli van dit jaar. Die houden in dat onder meer supermarkten en snackbars geen gratis plastic verpakkingen meer mogen meegeven. Consumenten moeten sindsdien een aparte heffing betalen voor plastic verpakkingen zoals drinkbekers.

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit besluit vandaag bekendgemaakt. Hiermee ziet zij volgens het CBL in dat de heffing op dit moment onvoldoende werkbaar is.

De spreekbuis van supermarkten, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), is blij dat de inspectie tijdelijk minder streng gaat controleren of ondernemers zich houden aan de regels rond wegwerpplastic.

Volgens McDonald's Nederland verandert er door de aankondiging van vandaag niet zoveel. "De plastictoeslag op eenmalig te gebruiken bekers is al sinds 1 juli wettelijk verplicht. Hier gaat de inspectie dus niet meer handhaven, maar alle horecabedrijven hebben dit al ingevoerd. En herbruikbare bekers zijn vanaf januari verplicht in de horeca en daar wordt wel op gehandhaafd. Kortom, het blijft helaas eigenlijk zoals het is", aldus een woordvoerder.

'Juridisch zit het waterdicht'

Milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux reageert teleurgesteld. "De staatssecretaris kan dat toch niet zomaar zeggen?", reageert directeur Rob Buurman. "Een beetje zwak hoor. Ze moet toch gewoon staan voor de wetgeving? Wij zullen handhavingsverzoeken indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Of dat kans van slagen heeft? Honderd procent. Juridisch zit dat waterdicht."

De Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Papier- en Verpakkingsmaterialen wil nog niet reageren. "Er is nog te veel onduidelijk", zegt directeur Patrick Greveling. "Wij willen de officiële Kamerbrief afwachten en die gaan we met de achterban bespreken. De reactie van de staatssecretaris heeft diverse gevolgen voor de markt en deze willen wij goed en onderbouwd kunnen vertalen."