Europees seizoen AZ eindigt met nederlaag tegen Legia in Warschau

Na het memorabele afgelopen seizoen met een plaats in de halve finales strandt het Europese avontuur van AZ dit keer in de groepsfase.

Dani de Wit keerde bij AZ terug in de basis en opvallend was de positie van rechtsback Denso Kasius als rechtsbuiten. Bij afwezigheid van Mathew Ryan, die bij de training een gebroken jukbeen opliep, koos coach Pascal Jansen voor Rome-Jayden Owusu-Oduro onder de lat. De meer ervaren Hobie Verhulst (30) bleef op de bank.

Owusu-Oduro werd met zijn 19 jaar de jongste doelman ooit namens AZ in Europa. Tot de 34ste minuut had hij weinig te doen en had AZ totale controle. Toen sloeg de thuisploeg echter toe. Josué legde een voorzet bij de tweede paal en daar kopte Yuri Ribeiro langs Owusu-Oduro binnen.

Met tien tegen elf en Riechedly Bazoer, Ibrahim Sadiq en Jens Odgaard ging AZ voor de gelijkmaker, maar de Alkmaarders kwamen er zelden doorheen. Aan de andere kant waren de Polen in de counter gevaarlijker en voorkwam Owusu-Oduro een tweede Poolse goal.

In de 81ste minuut capituleerde Owusu-Oduro alsnog voor de tweede keer. Uit een fraaie voorzet van Josué kopte Blaz Kramer hard binnen.

Voor AZ is het Europese seizoen na de vierde nederlaag in de groepsfase klaar. De ploeg kan zich richten op PSV in de eredivisie en tegen HHC Hardenberg in de KNVB-beker.