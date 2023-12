Ajax-vrouwen spelen in Champions League knap gelijk tegen Bayern München

De Ajax-vrouwen hebben een vroege achterstand tegen Bayern München verrassend weten te keren. In Duitsland werd het 1-1. Ajax staat nog steeds derde in de groep, maar of dat zo blijft is afhankelijk van wat Roma en PSG doen. Die wedstrijd is om 21.00 uur begonnen.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Ajax kreeg meteen een lesje in Duitse efficiëntie. Bayern, dat eerder in eigen huis gelijkspeelde tegen AS Roma (2-2), kwam al na anderhalve minuut op voorsprong. Nadat keeper Regina van Eijk een eerste schot succesvol had geblokt, tikte Lea Schüller eenvoudig de rebound binnen: 1-0. De Amsterdamse verdediging had het nakijken.

Ajax-keeper Regina van Eijk kon het eerste schot op goal nog tegenhouden, maar was kansloos tegen de inzet van Lea Schüller. - NOS

Het leek zo een herhaling van de wedstrijd tegen AS Roma, die Ajax met 3-0 verloor na een razendsnelle openingsgoal. Ook toen was de verdediging nog niet goed georganiseerd. Het kwartier erna wist Ajax zich te herpakken en had het zowaar meer balbezit dan de Duitse vrouwen, al was er nog geen schot op doel. Bayern lukte dat wel, meerdere keren zelfs. Ajax kreeg zelfs nog een cadeautje toen de grensrechter vreemd genoeg een goal afkeurde wegens buitenspel. Als er in de groepsfase bij de vrouwen een VAR was geweest, had het doelpunt van Jovana Damnjanovic geteld. Grant scoort De Amsterdammers bleven hongerig naar de gelijkmaker en maakten minder fouten. In de 38ste minuut gaf de 16-jarige Lily Yohannes een welgemikte pass aan Chasity Grant, die slim wegdraaide bij haar tegenstander en de bal in de netten werkte: 1-1.

In de 38ste minuut gaf de 16-jarige Lily Yohannes een welgemikte pass aan Chasity Grant, die slim wegdraaide bij haar verdediger en de bal in de netten werkte: 1-1. - NOS

Na rust kwam Ajax meteen goed uit de startblokken. Goed druk zetten van Nadine Noordam leverde meteen een kans op voor Grant, die 'm niet wist te munten. De kopbal van Yohannes die volgde, belandde op het dak van het doel. De Duitsers antwoordden met een razendsnelle omschakeling, maar oogden toch ook wat inspiratieloos. De Engelse international Georgia Stanway, bij Bayern doorgaans de spil van de aanval, deed twee doelpogingen, maar haar schoten uit de tweede lijn waren niet echt gevaarlijk. Loopjes van Leuchter Ondertussen bleef Ajax het vuurtje tussen de linies opstoken. Vooral Romée Leuchter kon een paar keer kansen creëren dankzij de ruimte die ze van de Duitse verdediging kreeg. Maar wie tegen Bayern speelt, weet: je kan je geen enkele fout permitteren. Een schot van Schüller, die helemaal vrij stond aan de rand van het strafschopgebied, belandde via de handen van Van Eijk net op de lat.

Afbeelding ter illustratie - Foto: ANP