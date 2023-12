Voor het eerst vrouwelijke scheidsrechter in de Premier League

Rebecca Welch zal op 23 december als eerste vrouwelijke scheidsrechter het veld betreden op het hoogste voetbalniveau in Engeland. Welch heeft al eerder als vierde official gewerkt in de Premier League, tijdens Fulham-Manchester United op 4 november, maar mag nu dus zelf gaan fluiten.

De 40-jarige Welch was ook de eerste vrouw die wedstrijden floot op het tweede niveau, het Championship, en in de FA Cup.

Ze is sinds 2010 scheidsrechter en combineerde dat aanvankelijk met haar baan bij de National Health Service, het Engelse gezondheidszorgstelstel, voordat ze fulltime scheidsrechter werd.

Steinhaus en Frappart

Andere landen maken al jaren gebruik van vrouwelijke scheidsrechters. In Duitsland was Bibiana Steinhaus in 2017 de eerste vrouw die een Bundesliga-wedstrijd floot.